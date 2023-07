Cómo descargar WhatsApp Plus v40 de manera segura

¿Es seguro descargar WhatsApp Plus?

Al igual que cualquier versión de aplicación no oficial, esta tendrá riesgos en vista de que no ofrece la misma seguridad y deja la privacidad accesible al mundo de la internet. Esto se debe a que WhatsApp plus no tiene chats cifrados de extremo, lo que implica, que cualquier persona podría acceder a tus conversaciones o de terceros sin que nadie se entere, Incluso, las personas podrían conseguir tus números de cuenta, ubicación, nombres de familiares e imágenes privadas, lo que podría ser sumamente peligroso para tu seguridad.

Si pese a esto, deseas descargar WhatsApp Plus en tu dispositivo, sigue estas instrucciones.

image.png

¿Cómo usar WhatsApp Plus de manera segura?

Para usar WhatsApp Plus de forma segura lo primordial es descargar la modificación desde una fuente confiable y segura. Evita descargarlo de enlaces sospechosos o sitios web no verificados.

Pasos para descargar WhatsApp Plus