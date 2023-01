Instagram ahora cuenta con el modo silencioso 

Instagram despide el mes de enero a lo grande, pue lanzó oficialmente el ‘Modo silencioso’ para ayudar a los usuarios a concentrarse y para que puedan establecer límites con amigos y seguidores; la red social explicó que los usuarios que habiliten la función, no recibirán ninguna notificación.

Es decir, cuando una persona te envíe un mensaje en directo (DM), se enviará automáticamente a tu seguidor una respuesta de no disponibilidad.

El objetivo de la red social con esta nueva actualización es que las personas tengan tiempo para sí mismo, ya sea en la noche a la hora de dormir, mientras que estudias o estás en una reunión de trabajo, los usuarios logren concentrarse en su realidad.

Modo silencio: Nuevas configuraciones

image.png Instagram modo silencioso @Instagram

La nueva función te permitirá configurar y ajustar el horario en el que no quieres recibir notificaciones y desconectarte. Una vez esté desactivada, Instagram te mostrará un breve resumen de las notificaciones para que puedas ponerte al día.

La nueva herramienta está disponible para todos, sin embargo, para los adolescentes, la red social recomendará hacer una pausa cuando ha pasado mucho tiempo en Instagram, sobre todo cuando están conectados a altas horas de la noche.

Por ahora, el ‘modo silencioso’, estará disponible desde hoy en países como EE. UU., Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La compañía, ha comentado que la función se estará desplegando, paulatinamente, por más países.

Instagram: Modo No me interesa

Ahora los usuarios podrán tener el control sobre el contenido que quieran ver, es decir, podrán ocultar contenido en ‘Explorar’ que no les interesen. “Además, cuando selecciona "No me interesa" en una publicación que se ve en explorar, intentaremos evitar mostrarle este tipo de contenido en otros lugares donde hacemos recomendaciones, como Reels, Search y más, explica la red social.

Si bien ya puedes ocultar comentarios y mensajes directos que contengan palabras específicas, ahora podrás agregar una palabra o una lista de palabras, emojis o hashtags que quieras evitar, de esta forma, Instagram te dejará de recomendar contenido con esas palabras en el pie de foto o el hashtag.