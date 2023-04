Última versión de WhatsApp cambia de diseño en Android 

image.png

Otras novedades de WhatsApp

La última versión beta de WhatsApp introduce una nueva interfaz basada en una barra de tareas inferior, donde se incluye acceso directo a las principales secciones de la app: Chats, Comunidades, Estados y Llamadas.

De esta manera, sustituirá la actual navegación por pestañas con scroll horizontal que lleva disponible en su versión para Android desde hace ya varios años, y se acerca más al estilo de diseño Material 3 de Google que se introdujo junto a Android 12.

También está, la opción a los administradores de grupo de poder ver quién desea unirse a un grupo a través de un link, dando la facilidad al administrador de aceptar o rechazar la solicitud. Esta opción, ha sido agregada con la finalidad de reforzar la seguridad de sus usuarios.

Si tienes WhatsApp Plus, Meta podría eliminarte de WhatsApp

image.png

WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea a través de su página oficial, ha enviado una advertencia para todos los usuarios de Android u iPhone; resaltando mediante un comunicado que no tolerarán el uso de versiones modificadas de su plataforma.

Se trata de aplicaciones no oficiales que han sido creadas por terceros y no por la compañía Meta; podría tratarse de las apps como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, Aero WhatsApp, WhatsApp Gold, You WhatsApp, entre otras apps piratas similares.

El comunicado menciona que "Estas aplicaciones ponen en riesgo la privacidad y la seguridad. Si las usas, no hay garantía de que tus mensajes o datos, como tu ubicación o los archivos que compartes, sean privados y estén seguros. Es posible que se suspenda tu cuenta de manera temporal o definitiva".