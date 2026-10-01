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Yo Me Llamo Yo me Llamo -  1 de octubre de 2026 - 11:21

Roberto Ordóñez, ganador de Yo Me Llamo Panamá 2026, recibe reconocimiento

¡Sigue celebrando su triunfo! El imitador de Camilo Sesto, recibió un especial reconocimiento tras ganar Yo Me Llamo Panamá.

Camilo Sesto

Camilo Sesto, ganador de Yo Me Llamo Panamá 2026.

@yomellamopa
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El ganador de la octava temporada de Yo Me Llamo Panamá, Roberto Ordóñez, de nacionalidad ecuatoriana y quien interpretó a Camilo Sesto, recibió un reconocimiento por parte de la Embajada de Ecuador en Panamá.

Reconocen su talento y trayectoria en Yo Me Llamo Panamá

Recordemos que el pasado martes 29 de septiembre se realizó la gran final del programa, donde se coronó como ganador el imitador de Camilo Sesto, quien se mantuvo entre los participantes más destacados a lo largo de la competencia.

El reconocimiento fue entregado por el embajador de Ecuador en Panamá, Pascual del Cioppo, como una muestra de celebración al talento y la proyección artística de Roberto Ordóñez, quien conquistó al público panameño y al jurado durante su participación en el programa.

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