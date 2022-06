Yo Me Llamo 2022: Leonardo Favio genera reacciones agridulces en su presentación

Leonardo Favio causa reacciones agridulces al interpretar "Ella Ya Me Olvidó" ya que sus emociones le jugaron en contra.

Tal parece que, este tema es muy especial para el participante ya que fue el primer tema que interpretó cuando empezó a imitar al artista y más aún porque lo tuvo que hacer en un momento muy difícil. "Me tocó cantar en la calle por necesidad y me di cuenta que la gente me pedía más sobre este cantante", confesó en acceso exclusivo.

Por su parte, Ingrid De Ycaza le dijo "Te sentí sufriendo un poco la canción, la sufrí contigo", explicó.

Los otros jurados le dijeron que se descontroló y que definitivamente tenía que ir con mente más fría. El artista expresó que pensaba que todo iba a salir como en el ensayo, "pero no lo logré", agregó.

En el basckstage de Yo Me Llamo dice que va a seguir aprendiendo y que reconoce hubo un desborde emoción en su interpretación. "Todavía queda mucho de Leonardo Favio para entregar, llegué donde quería llegar pero no se lo devolví al público", expresó.