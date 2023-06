Yo Me Llamo 2023: Ellos son los Pre Clasificados de la primera audición

Inició la 5ta temporada de Yo Me Llamo 2023 y con ella las audiciones siendo este martes la primera de las dos audiciones que disfrutaremos antes de conocer a los imitadores oficiales.

En esta primera audición se disfrutó de un Willie Colón que nos sorprendió muchísimo al tener tanto parecido en físico como voz y no por gusto fue quien abrió el telón del escenario de los sueños haciendo que Ingrid, One Two y Alessio quedaran con la boca abierta.