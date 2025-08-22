Estados Unidos Actualidad -  22 de agosto de 2025 - 11:50

Nueva York inicia pruebas de robotaxis autónomos operados por Waymo

La ciudad de Nueva York permite operar robotaxis autónomos de Waymo en Manhattan y Brooklyn, con conductor capacitado, durante fase de prueba.

Nueva York inicia pruebas de robotaxis autónomos operados por Waymo

Nueva York inicia pruebas de robotaxis autónomos operados por Waymo

EFE
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La ciudad de Nueva York entregó los primeros permisos para robotaxis o vehículos autónomos, que estarán operados por Waymo, propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google. A diferencia de otras ciudades de EE.UU., la ley del estado de Nueva York exige que un conductor capacitado esté presente al volante en todo momento, incluso durante la operación autónoma.

Los permisos se emitieron para un número limitado de vehículos en Manhattan y el centro de Brooklyn, según informaron el alcalde Eric Adams y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York.

Nueva York autoriza pruebas de robotaxis autónomos de Waymo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958930689350414373&partner=&hide_thread=false

“Somos una administración pro-tecnología y siempre buscamos formas innovadoras de impulsar el progreso de nuestra ciudad de forma segura”, declaró el alcalde Adams.

Waymo podrá probar hasta ocho vehículos autónomos en estas zonas hasta finales de septiembre de 2025, y tras este periodo de prueba, la compañía podrá solicitar una prórroga.

Annabel Chang, directora de políticas públicas estatales y locales de Waymo en EE.UU., destacó que la empresa ha realizado más de 10 millones de viajes en cinco ciudades importantes y cuenta con un sólido historial de seguridad.

Actualmente, los servicios de robotaxis de Waymo operan en ciudades como Phoenix, San Francisco y Los Ángeles, y la compañía planea ampliar las pruebas a más de diez nuevas ciudades, incluyendo Las Vegas y San Diego.

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Egipto presenta ciudad sumergida de más de 2,000: Hallazgos incluyen piezas de Ramsés II

Rusia restringe llamadas en WhatsApp y Telegram para "combatir la criminalidad"

Recomendadas

Más Noticias