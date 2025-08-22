Nueva York inicia pruebas de robotaxis autónomos operados por Waymo

La ciudad de Nueva York entregó los primeros permisos para robotaxis o vehículos autónomos, que estarán operados por Waymo, propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google. A diferencia de otras ciudades de EE.UU., la ley del estado de Nueva York exige que un conductor capacitado esté presente al volante en todo momento, incluso durante la operación autónoma.

Los permisos se emitieron para un número limitado de vehículos en Manhattan y el centro de Brooklyn, según informaron el alcalde Eric Adams y el Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York.

Nueva York autoriza pruebas de robotaxis autónomos de Waymo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1958930689350414373&partner=&hide_thread=false La ciudad de Nueva York entregó los primeros permisos, por el momento en modo de prueba, para robotaxis o vehículos autónomos en la ciudad, que estarán operados por Waymo, propiedad de Alphabet, la empresa matriz de Google.A diferencia de otras ciudades estadounidenses donde ya… pic.twitter.com/bL69F6I0Rw — Telemetro Reporta (@TReporta) August 22, 2025

“Somos una administración pro-tecnología y siempre buscamos formas innovadoras de impulsar el progreso de nuestra ciudad de forma segura”, declaró el alcalde Adams.

Waymo podrá probar hasta ocho vehículos autónomos en estas zonas hasta finales de septiembre de 2025, y tras este periodo de prueba, la compañía podrá solicitar una prórroga.

Annabel Chang, directora de políticas públicas estatales y locales de Waymo en EE.UU., destacó que la empresa ha realizado más de 10 millones de viajes en cinco ciudades importantes y cuenta con un sólido historial de seguridad.

Actualmente, los servicios de robotaxis de Waymo operan en ciudades como Phoenix, San Francisco y Los Ángeles, y la compañía planea ampliar las pruebas a más de diez nuevas ciudades, incluyendo Las Vegas y San Diego.

FUENTE: EFE