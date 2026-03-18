Asamblea Nacional debate anteproyecto que limita apelaciones en casos penales

Debate en la Asamblea Nacional por cambios en apelaciones penales.

La Asamblea Nacional de Panamá analiza un anteproyecto de ley que busca declarar inapelables las sentencias absolutorias, lo que ha generado cuestionamientos en el ámbito jurídico.

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Asamblea Nacional evalúa propuesta sobre sentencias

La iniciativa, presentada por el diputado Luis Eduardo Camacho, plantea limitar la posibilidad de apelación en fallos de no culpabilidad dictados en primera instancia.

Según el proponente, esta medida busca evitar que personas absueltas enfrenten nuevos procesos que prolonguen su situación judicial.

Sin embargo, el exfiscal Giovanni Olmos advirtió que la propuesta podría vulnerar principios fundamentales del debido proceso, como la doble instancia y la doble conformidad.

El jurista señaló que el Ministerio Público de Panamá, como titular de la acción penal, vería limitada su capacidad para impugnar decisiones judiciales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2034337400517013744?s=20&partner=&hide_thread=false Varios cuestionamientos ha generado un anteproyecto de ley que busca declarar inapelables las sentencias absolutorias en primera instancia, limitando la capacidad del Ministerio Público en la administración de justicia.



El exfiscal Giovanni Olmos considera que la iniciativa,… pic.twitter.com/Vfy93k1QrK — Telemetro Reporta (@TReporta) March 18, 2026

Asamblea Nacional enfrenta críticas por posible impacto legal

El exfiscal Olmos también indicó que la apelación forma parte de estándares internacionales en materia de justicia, por lo que eliminarla en ciertos casos podría representar un retroceso.

Agregó que en el sistema penal acusatorio actual ya existen mecanismos como la anulación y la casación, lo que hace cuestionable la necesidad de esta reforma.

Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho defendió la propuesta, señalando que en otros países existen figuras similares para evitar persecuciones judiciales tras una absolución.

El anteproyecto deberá ser analizado en la comisión de gobierno de la Asamblea Nacional de Panamá antes de avanzar a los debates correspondientes en el pleno.