Calle 7 Panamá: Barrida amarilla, dominan todas las competencias de la tarde

La tarde de ayer en Calle 7 Panamá fue completamente dominada por el equipo amarillo, que barrió en las competencias al imponerse en las pruebas de 100, 200 y 300 puntos, dejando rezagado al equipo rojo.

Con un desempeño sólido y coordinado, los amarillos se mostraron inspirados y cada vez más firmes en su camino hacia la victoria, marcando el ritmo de la competencia de principio a fin.

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En Calle 7 Panamá el equipo amarillo impone su ritmo

El programa también trajo de vuelta desafíos clásicos que elevaron la intensidad. Entre ellos destacó una prueba con trapecios en piscina, que exigió equilibrio y precisión por parte de los participantes. A esto se sumó una exigente competencia final que puso a prueba la velocidad y resistencia de los equipos, manteniendo la emoción hasta el último momento y consolidando el dominio del equipo amarillo en la tarde.