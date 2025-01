¡Adiós a La Chama! Stephanie Vázquez deja el campo de batalla de Calle 7 Panamá

"Parece que tengo una ruptura moderada, y bueno lamentablemente hace que me tenga que retirar de la temporada", comentó la competidora en medio de lágrimas.

"La Chama" se despide del sueño de ser campeona de Calle 7 Panamá

Stephanie reveló que lo que más le duele es que las veces que estuvo mejor preparada y más cerca de llegar a la final, ocurrieron situaciones similares. Ahora, tras tener a su bebé y decidió alcanzar su propósito de ser campeona, debe aceptar los designios de Dios.

"Me duele muchísimo porque me tengo que retirar, decirle adiós a un sueño, a algo que siempre he querido hacer, y tengo que cerrar este ciclo con Calle 7. Después de una operación, tu pierna ya no queda igual, y ahora las competencias son aún más explosivas", expresó la competidora, destacando que, aunque no se fue como campeona, lo hizo como "la chama" que siempre fue muy querida, y eso es lo que más le importa.