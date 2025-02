¡Atención! La etapa verde de Calle 7 Panamá cambia de reglas

Sin embargo, aunque no sea su día de competición, tanto los hombres como las mujeres deberán enfrentarse a una prueba sumatoria. Como lo explicó Domínguez: "No crean que los hombres no van a competir o que estarán libres, el día que toque mujer, los caballeros tendrán una competencia sumatoria para ellos. De igual manera, cuando sea día de hombres, las mujeres deberán estar presentes y cumplir con la competencia".