Calle 7 Panamá: Así quedaron los hombres en el primer día de etapa verde

La verdad contento con este resultado, no se trata de qué pueda pasar después, yo sé que prueba me va bien y cual no, no se necesita las tres pruebas para pasar, solamente saber cuál ganar. La verdad contento con este resultado, no se trata de qué pueda pasar después, yo sé que prueba me va bien y cual no, no se necesita las tres pruebas para pasar, solamente saber cuál ganar.

Expresó Dimas, quien sabe muy bien que le faltaban 2 pruebas más.

Segundo hit masculina de la etapa verde

El segundo hit de la competencia masculina fue con Moya, Kevin, Gustavo y Cocolin, este último quedándose rezagado a diferencia de Moya y Kevin que se mantuvieron a la par durante las 12 campanadas.

Sin embargo, Kevin se llevó los 400 puntos en este hit masculino, seguido de Moya de segundo, Coco y Gustavo.

"Voy a tratar de disfrutarme la etapa verde lo más que pueda, vengo más preparado y con la mentalidad fuerte, es todo", expresó Kevin.

Tercer hit del primer día de etapa verde

Dimas volvió a liderar en esta prueba masculina de la etapa verde, seguido estaba Gustavo, mientras que Nelson y Moya quedaron atrás.

Dimas consigue e primer lugar sumando 800 puntos, automáticamente se aleja de la tabla de eliminación. Segundo lugar para Gustavo, tercer lugar para Nelson y cuarto Moya.

la segunda parte del tercer hit fue con Kevin, Coco, Ian y Bryan utilizando tanques que debían deslizar por la estructura.

Bryan consigue el primer lugar, Coco de segundo, Kevin de tercero e Ian de cuarto.

En el último hit Bryan, Dimas, Moya y Coco se pelean los primeros puestos para no ser el primer eliminado de esta etapa verde.

La siguiente vuelta fue con Kevin, Ian, Nelson y Gustavo a 5 vueltas, siendo Kevin el primer lugar, Nelson segundo lugar, tercer lugar Gustavo e Ian en el cuarto.

Así quedó la tabla

Triple empate quedó en la competencia masculina de la etapa verde, dejando a Ian por fuera por ser el que menos consiguió puntos.

Primer Lugar: Dimas con 1,200 puntos

Segundo Lugar: Kevin con 1,100 puntos

Tercer Lugar: Coco con 1000 puntos

Cuarto Lugar: Bryan 900 puntos

Quinto Lugar: Moya con 700 puntos

Sexto lugar: Gustavo con 700 puntos

Séptimo Lugar: Nelson con 700 puntos.

A tres campanadas se decidió el segundo eliminado masculino

Tras tres campanadas, el eliminado que acompañó a Ian fue nada más y nada menos que Nelson.