Calle 7 Panamá: Bryan Guerrero regresa como reemplazo de Enrique Siu

El programa Calle 7 Panamá anunció este lunes al competidor que reemplazará a Enrique Siu, quien se encuentra fuera de la competencia por lesión.

Se trata de Bryan Guerrero, campeón del “campo de batalla”, quien aceptó el reto y se integrará al equipo de la Furia Roja.

Guerrero, conocido como el “Neo de Chilibre”, ya había formado parte de la temporada de julio del año pasado. Sin embargo, salió de la competencia tras una falta disciplinaria al reglamento interno, según informaron los presentadores del programa.

Bryan ha ganado Calle 7 Panamá en tres ocasiones, lo que lo convierte en uno de los competidores más destacados del programa.

Por su parte, Enrique Siu regresará a la competencia una vez se recupere de la lesión en una de sus manos.