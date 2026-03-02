| Telemetro
Calle 7 Panamá Calle 7 -  2 de marzo de 2026 - 16:53

Calle 7 Panamá: Bryan Guerrero regresa como reemplazo de Enrique Siu

Bryan Guerrero ha ganado Calle 7 Panamá en tres ocasiones, lo que lo convierte en uno de los competidores más destacados del programa.

Bryan Guerrero regresa a Calle 7 Panamá.

Bryan Guerrero regresa a Calle 7 Panamá.

@calle7panama
Ana Canto
Por Ana Canto

El programa Calle 7 Panamá anunció este lunes al competidor que reemplazará a Enrique Siu, quien se encuentra fuera de la competencia por lesión.

Se trata de Bryan Guerrero, campeón del “campo de batalla”, quien aceptó el reto y se integrará al equipo de la Furia Roja.

Guerrero, conocido como el “Neo de Chilibre”, ya había formado parte de la temporada de julio del año pasado. Sin embargo, salió de la competencia tras una falta disciplinaria al reglamento interno, según informaron los presentadores del programa.

Bryan ha ganado Calle 7 Panamá en tres ocasiones, lo que lo convierte en uno de los competidores más destacados del programa.

Por su parte, Enrique Siu regresará a la competencia una vez se recupere de la lesión en una de sus manos.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ on Instagram: "“Yo vengo a reemplazar al legendario más querido de Calle 7 Panamá. Es un honor para mi”♥ - @bryyam"
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Calle 7 Panamá estrena su temporada 27 con un campo de batalla totalmente renovado

Enrique Siu queda fuera de competencia en Calle 7 Panamá tras sufrir lesión: ¿quién lo reemplazará?

Calle 7 Panamá: Enrique Siu vuelve al campo de batalla en la nueva temporada

Recomendadas

Más Noticias