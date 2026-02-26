Enrique Siu queda fuera de competencia en Calle 7 Panamá tras sufrir lesión: ¿quién lo reemplazará?

Luego de su regreso a Calle 7 Panamá, Enrique Siu, uno de los participantes más reconocidos del llamado “campo de batalla”, anunció que estará fuera de la competencia tras resultar lesionado durante una de las pruebas.

El competidor aseguró que se encuentra en proceso de recuperación y que, según los estudios médicos, la lesión no es de gravedad; sin embargo, deberá permanecer fuera de competencia unos días para garantizar su pronta recuperación.

Ante esta situación, la producción evalúa el posible ingreso de un competidor legendario para ocupar su lugar en el programa. Entre los nombres más mencionados por la fanaticada figuran Vladi, Elías y Jean Modelo, entre otros.

La producción y los seguidores del programa han expresado sus deseos de pronta recuperación al competidor.