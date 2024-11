Calle 7 Panamá: Bryan Guerrero y Jean Modelo revelan las razones de su ausencia

El lunes 4 de noviembre, los competidores Bryan Guerrero de la Fiebre Amarilla y Jean Modelo de la Furia Roja hicieron su esperado regreso al campo de batalla en Calle 7 Panamá. Sin embargo, muchos se preguntaban por qué no habían comenzado la temporada junto a los demás competidores.

"Cuando llega el ortopeda, me dice que casi tengo una luxación, es decir, que el hombro se salió de su posición y tenía una pequeña contusión. Me mandaron a descansar por 10 días", comentó el competidor de la Fiebre Amarilla.

A partir de ahora, Bryan deberá utilizar una hombrera para proteger su hombro, al igual que su compañera Rosmary, quien también enfrenta un desafío similar.

Jean Modelo explica el motivo de su ausencia en Calle 7 Panamá

Por su parte, Jean Modelo explicó que su ausencia se debió a la necesidad de tomar un descanso, ya que se sentía agotado.

"Estaba bien cansado. A diferencia de otras temporadas, me había preparado desde el día uno. No le echo la culpa al entrenamiento, porque nunca puedo culpar al entrenamiento; quizás sea porque no descansé desde que Calle 7 comenzó de nuevo, después de este proceso de dos años que llevamos", comentó el competidor de la Furia Roja.

"Me tomé unas buenas dos semanas de descanso, pero más que nada para liberar ese estrés mental, estar sin hacer nada y llevar una vida más sedentaria", agregó Modelo.