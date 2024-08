Calle 7 Panamá: Dimas pasa directo a la la Fiebre Amarilla

Cabe señalar que el privilegio de la inmunidad tiene una duración de cinco días. Además, en caso de que se retire la camiseta de nominado, solo será válida por lo que resta de la semana, ya que la próxima semana podría ser elegido nuevamente.

Los competidores amarillos tomaron uno de los sobres y, en esta ocasión, les tocó el privilegio de robarse a un competidor del equipo contrario.

Los pollitos decidieron que el competidor Dimas pasara directamente a su equipo, pero solo por hoy.

