Calle 7 Panamá: Edikelis Ng revela detalles de su fractura en la mano

Edikelis Ng no estará por el momento en Calle 7 Panamá

Este viernes, la competidora estuvo en el campo de batalla para contar a detalle como fue ese momento y que le ha dicho el médico hasta este momento.

"El doctor me dijo que si era una fractura en el cuarto metacarpiano derecho, en la mano derecho, en la unión de los dedos ", dijo la competidora agregando también que tuvo que ser operada.

Cabe señalar que la competidora fue quien tomó la decisión de operarse la mano, ya que el tiempo de recuperación es el mismo a esperar que se recuperará pronto.

"La fractura necesitaba una cirugía para poder acomodar el dedo, porque al largo plazo tal vez el agarrar una cuchara, el tener que firmar, escribir, apoyarme o cargar algo me iba a ser muy difícil y la movilidad no la iba poder recuperar del todo", señaló la tricampeona.

Edikelis Ng se siente tranquila a pesar de todo

La excapitana de la Fiebre Amarilla reconoce que había dicho que necesitaba un descanso al salir de la etapa verde, pero que la decisión de volver fue porque sabe que se debe a su fanaticada.

Mi familia me convenció y me lleno de fuerzas para entrar esta temporada y luchar por esa final, pero cuando algo es pa ti es pa ti y si la vida te está diciendo espérate un momentito, tomate un descanso Calle 7 va a seguir Mi familia me convenció y me lleno de fuerzas para entrar esta temporada y luchar por esa final, pero cuando algo es pa ti es pa ti y si la vida te está diciendo espérate un momentito, tomate un descanso Calle 7 va a seguir

Edikelis dijo que a pesar de todo se siente tranquila a pesar de todo y que dará tiempo al tiempo ante esto.