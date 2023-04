Calle 7 Panamá: Esta es la lista de competidores eliminados y sus reacciones

Elisin dice adiós a Calle 7 Panamá

Como es el caso de Elisa Azcárraga, mejor conocida como Elisin, quien desde el principio demostró de lo que estaba hecha, pero para poca suerte de ella, sufrió una lesión en el tobillo, lo que la obligó a guardar reposo y a entrar en terapia.

Me siento mal, el médico dio el resultado de la resonancia y no voy a poder seguir en el campo de batalla, por más que quisiera, no se puede, mi tobillo sigue lastimado y requiere de muchos más días de recuperación Me siento mal, el médico dio el resultado de la resonancia y no voy a poder seguir en el campo de batalla, por más que quisiera, no se puede, mi tobillo sigue lastimado y requiere de muchos más días de recuperación

La querida vaquera santeña demostró su agradecimiento por todos. "Dios sabe porque hace las cosas, hay que seguir adelante", expresó.

Elisin, Calle 7 Panamá HD_2023_04_12_16_38_56.mp4

Furia Roja pierde a Lei Caceres

Lei Cáceres anuncio esta semana que no va a poder competir por el resto de la temporada por una condición de salud que le afecta su organismo interno y que no tiene nada que ver con una lesión. "Soy un tipo que camina bajo la dirección de Dios, hoy puedo estar tranquilo, me voy con el corazón partido pero mi esposa está aquí", expresó.

Lei Cáceres, Calle 7 Panamá HD_2023_04_13_16_21_11.mp4

Sofía Horna no podrá competir más si no se opera

"Estoy lesionada de la rodilla derecha, tengo que ver que si es necesario una cirugía y haciendo pre operatorio, pero siempre vengo a apoyar a mi equipo". Sofía Horna afirmó que hizo más que compañeros, hizo amigos y los considera familia.

Sofía Horna, Calle 7 Panamá HD_2023_04_13_16_27_36.mp4

Britani no pasa la prueba de amenazadas

Hubo sorpresa en la prueba de amenazadas de Calle 7 Panamá. Dos competidoras de la Furia Roja, Jennifer Méndez, mejor conocida La Barbie, y Britani Osbourne, se enfrentaban por lograr su permanencia en el campo de batalla.

"La verdad me siento bastante decepcionada…", fueron las palabras de Britani Osbourne tras caer derrotada ante La Barbie en la prueba de amenazadas.

Britani aprovechó y conteniendo las lágrimas para enviar un mensaje a la fanaticada que los considera como una inspiración. "No se rindan a veces las cosas pasan por algo y hay que seguir luchando porque rendirse no es una opción", dijo la modelo.

Daniel Gallimore colapsa en prueba de amenazados

El competidor Daniel Gallimore llevó el cuerpo al límite y el aire no le llegaba por el problema de asma que sufre, fueron los síntomas que sintió tras la prueba de amenazados que lastimosamente no logró pasar.

Manuel Diez se fue orgulloso de lo que logró en Calle 7 Panamá

"Es una despedida no es un adiós, este fue mi desempeño, pero no me siento mal, me siento orgulloso, de haber cumplido el sueño de mi madre de estar en Calle 7.", expresó Díaz. Además aseguró que podría volver con el uniforme del equipo contrario. Sobre todo se siente orgulloso porque ha bajado 25 libras.