Calle 7 Panamá: Maru se despide del campo de batalla

Calle 7 Panamá: Bianka lidera, Sol se mantiene segunda

Por su parte, Maru tuvo que despedirse del programa tras no superar la eliminación. En su mensaje de despedida, agradeció la oportunidad de haber formado parte del reality y reconoció que su rendimiento se vio afectado por problemas físicos.

"Gracias por la oportunidad que me dieron; entiendo que mi rendimiento no ha sido el mejor por las lesiones", expresó Maru visiblemente emocionada.

La salida de Maru deja al equipo en un momento clave de la competencia, mientras Bianka y Sol continúan demostrando su fuerza y estrategia en el campo de batalla.