Calle 7 Panamá: ¿Mónica Lee seguirá en el campo de batalla?

¿Seguirá Mónica Lee en Calle 7 Panamá?

Durante la gran final de Calle 7 Panamá, tras coronarse como bicampeona, el presentador Marco Oses le preguntó a la competidora si cerraría su ciclo en el campo de batalla. Ella respondió lo siguiente:

"Había algo que no me permitía desligarme de este mundo, y era que sentía que no había logrado alcanzar mis metas. Finalmente, se logró lo que tanto deseé con todo mi corazón y por lo que tanto me esforcé, sin importar lo que dijeran, sin importar los comentarios negativos y todo el odio que recibí", comenzó diciendo la competidora.

Necesito un descanso. Han pasado diez años desde que toqué el siete, y se me ha cumplido el sueño. Creo que ya me puedo ir en paz Necesito un descanso. Han pasado diez años desde que toqué el siete, y se me ha cumplido el sueño. Creo que ya me puedo ir en paz

Expresó la competidora de Calle 7 Panamá, sin confirmar si se retirará o si solo se tratará de un descanso momentáneo.