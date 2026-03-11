| Telemetro
Calle 7 Panamá - 11 de marzo de 2026

Calle 7 Panamá: Zory y Enrique son los capitanes de Fiebre Amarilla y Furia Roja

En esta nueva temporada de Calle 7 Panamá se han definido a los capitanes de Fiebre Amarilla y Furia Roja.

Zory y Enrique son los capitanes de Calle 7 Panamá.

Ana Canto
En la competencia de este miércoles, se definieron los capitanes que liderarán a la Fiebre Amarilla y a la Furia Roja en esta nueva temporada de Calle 7 Panamá.

El equipo rojo depositó su confianza en Enrique, el competidor más experimentado del grupo. A pesar de su nombramiento, el nuevo capitán se mantiene fuera de la competencia activa de manera temporal, mientras se recupera de una lesión sufrida en el arranque de la temporada.

Por su parte, el equipo amarillo eligió a Zory. La joven competidora, que se integró al campo de batalla hace pocas temporadas, ha consolidado su liderazgo tras demostrar una evolución constante que la llevó a disputar la final de la temporada pasada.

La elección de Zory llega en un momento crítico para la Fiebre Amarilla, equipo que en los últimos días ha enfrentado tensiones internas debido al rendimiento de los novatos, situación que ha generado roces con los competidores más veteranos.

