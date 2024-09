¡Regreso triunfal! Mario Fonseca y Stephanie Vazquez regresan a Calle 7 Panamá

"Feliz de poder estar de nuevo en el campo de batalla, me he estado preparando de la última vez que vine de visita muchísimo y no sabía que iba hacer rápido mi regreso, pero estoy feliz, estoy contenta", dijo la competidora tras su regreso.

Vazquez afirmó que dará todo en su nuevo equipo, a pesar de que lleva el rojo en la sangre.

Cabe señalar que la Leona, estuvo en el campo de batalla a mediados de agosto como refuerzo de la Furia Roja, tras la lesión en el tobillo de la competidora Rosmary Gilbert.

Mario Fonseca pasa a la furia roja de Calle 7 Panamá

El bicampeón de Calle 7 Panamá, Mario Fonseca ha vuelto con todo al equipo Escarlata y habló sobre sus nuevos objetivos.

"Mi objetivo ahorita mismo va ser sacar a Jean de etapa verde", comentó entre risas tras su regreso el competidor de la Furia Roja.

Fonseca dijo que hará todo por obtener ritmo y meterse en la etapa verde de esta temporada.