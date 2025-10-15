"Jesús, Luz del Mundo": película animada llega a los cines de Panamá el 16 de octubre

La magia del cine animado regresa a la pantalla grande con “ Jesús, Luz del Mundo ” , una película de Salvation Poem Project, distribuida por Canzión Film, que se estrenará en todos los cines de Panamá a partir del 16 de octubre de 2025.

Trama de la película "Jesús, Luz del Mundo"

"Jesús, Luz del Mundo" - PORTADA Cortesía

Creada por los talentos detrás de clásicos como El Rey León y Mulán, la cinta narra la vida, muerte y resurrección de Jesús desde una perspectiva única: los ojos del apóstol más joven, Juan. Con animación de alta calidad y una narrativa cargada de emoción, el filme combina aventura, valores y un poderoso mensaje de esperanza, conectando tanto con niños como con adultos.

La historia sigue a Juan, un joven que busca ayuda para cubrir los impuestos de su familia. En su camino, conoce a Jesús, quien cambiará su destino. Acompañado de discípulos como Pedro y Santiago, Juan experimentará momentos que marcarán la historia y transformarán su visión del mundo.