FUNDAPROMAT realizará el primer carnaval de matemáticas en Veraguas

La Fundación Panameña para la Promoción de las Matemáticas (FUNDAPROMAT) invita a estudiantes, docentes y padres de familia a participar en su Primer Carnaval de Matemáticas en la Provincia de Veraguas el próximo sábado 30 de agosto.

En un horario de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., grandes y pequeños podrán reforzar sus capacidades intelectuales a través de diversas actividades de matemáticas recreativas especialmente creadas por el equipo de FUNDAPROMAT. Esta celebración con juegos divertidos para niños, niñas, adolescentes y adultos se llevará a cabo en la Plaza de Eventos en la Planta Baja del Food Court de Santiago Mall, ubicado en la Provincia de Veraguas.

Las matemáticas son necesarias en prácticamente todas las profesiones.

Y es que las matemáticas son necesarias en prácticamente todas las profesiones. Aparte de las carreras en ciencia, tecnología e ingeniería, los carpinteros y los albañiles usan mucha geometría elemental. Las costureras trabajan mucho con mediciones y proporciones. Las recetas que utilizan los chefs contienen cantidades específicas de cada uno de los ingredientes. Los mecánicos usan la aritmética para medir y comparar la densidad de los aceites y la presión en los frenos. Pero más allá de todo esto, las matemáticas entrenan al cerebro en el pensamiento lógico, lo que permite analizar situaciones cotidianas con razonamiento crítico, detectando cuáles variables intervienen y cuáles son sus efectos, para así poder tomar mejores decisiones.

Para consultas, no dude en contactar a la Fundación al correo [email protected] o al WhatsApp 6990-1458.

Sobre FUNDAPROMAT

La misión de la Fundación es cambiar la percepción del mundo para que todos y cada uno de nosotros podamos experimentar las matemáticas como accesibles, relevantes e inherentemente divertidas. El conocimiento matemático fortalece el pensamiento crítico y el razonamiento lógico. FUNDAPROMAT busca compartir la belleza y la riqueza de las matemáticas y motivar a los jóvenes a seguir carreras científicas.