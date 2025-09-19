Historias que transforman vidas: Maxia, del dato a la acción.

En el corazón de la transformación digital de Panamá está Maxia Latam, una empresa 100% panameña que nació con un propósito claro: aplicar la tecnología con impacto social. Como integrador de alta tecnología, Maxia Latam ha demostrado que los datos pueden ser mucho más que números: cuando se analizan con ciencia y se transforman en decisiones, tienen el poder de cambiar la vida de miles de personas, fortalecer instituciones y abrir camino hacia un país más competitivo e inclusivo.

Un dato aislado no cambia nada. Pero cuando se analiza en contexto, puede significar la detección temprana de un cáncer, la reducción de tiempos de espera en un hospital, o la optimización de recursos públicos y privados que impactan en la calidad de vida de los ciudadanos.

En el sector salud, Maxia Latam ha aplicado inteligencia artificial en oncología para identificar patrones clínicos complejos, mejorar la planificación de tratamientos y anticipar riesgos. Con laboratorios y centros médicos, ha desarrollado herramientas que organizan mejor la atención y aceleran diagnósticos, logrando procesos más eficientes y un servicio más humano.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 5.39.58 PM La visión de Maxia Latam no se limita a la salud. Cortesía

Ciencia e innovación con propósito

La visión de Maxia Latam no se limita a la salud. Junto a SENACYT, ha contribuido al proceso de transformación digital mediante la integración de datos históricos y el desarrollo de tableros estadísticos para la Dirección de Planificación. Esto ha fortalecido la gestión de indicadores de ciencia, tecnología e innovación, dándole al país mayor claridad sobre cómo se invierte en investigación y cuál es el impacto real de esas iniciativas.

WhatsApp Image 2025-09-17 at 5.40.12 PM Maxia Latam ayuda a que la información se convierta en decisiones prácticas. Cortesía

Decisiones que construyen futuro

El impacto también llega a sectores como telecomunicaciones, finanzas y energía, donde Maxia Latam ayuda a que la información se convierta en decisiones prácticas: descubrir oportunidades de mercado, anticipar riesgos o mejorar la relación con los usuarios. Lo que antes requería semanas de análisis, hoy se resuelve con tableros inteligentes en tiempo real.

Como lo resume el CEO y fundador de Maxia Latam, Peter Díaz:

“Los datos, por sí solos, no cambian vidas. Pero cuando se convierten en decisiones inteligentes, transforman comunidades, fortalecen instituciones y abren camino hacia un país más competitivo e inclusivo.”