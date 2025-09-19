Historias que transforman vidas: Maxia, del dato a la acción.

En el corazón de la transformación digital de Panamá está Maxia Latam, una empresa 100% panameña que nació con un propósito claro: aplicar la tecnología con impacto social. Como integrador de alta tecnología, Maxia Latam ha demostrado que los datos pueden ser mucho más que números: cuando se analizan con ciencia y se transforman en decisiones, tienen el poder de cambiar la vida de miles de personas, fortalecer instituciones y abrir camino hacia un país más competitivo e inclusivo.
En el sector salud, Maxia Latam ha aplicado inteligencia artificial en oncología para identificar patrones clínicos complejos, mejorar la planificación de tratamientos y anticipar riesgos. Con laboratorios y centros médicos, ha desarrollado herramientas que organizan mejor la atención y aceleran diagnósticos, logrando procesos más eficientes y un servicio más humano.
Ciencia e innovación con propósito
La visión de Maxia Latam no se limita a la salud. Junto a SENACYT, ha contribuido al proceso de transformación digital mediante la integración de datos históricos y el desarrollo de tableros estadísticos para la Dirección de Planificación. Esto ha fortalecido la gestión de indicadores de ciencia, tecnología e innovación, dándole al país mayor claridad sobre cómo se invierte en investigación y cuál es el impacto real de esas iniciativas.
Decisiones que construyen futuro
El impacto también llega a sectores como telecomunicaciones, finanzas y energía, donde Maxia Latam ayuda a que la información se convierta en decisiones prácticas: descubrir oportunidades de mercado, anticipar riesgos o mejorar la relación con los usuarios. Lo que antes requería semanas de análisis, hoy se resuelve con tableros inteligentes en tiempo real.
Como lo resume el CEO y fundador de Maxia Latam, Peter Díaz:
“Los datos, por sí solos, no cambian vidas. Pero cuando se convierten en decisiones inteligentes, transforman comunidades, fortalecen instituciones y abren camino hacia un país más competitivo e inclusivo.”