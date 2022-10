Panamá gana como Mejor Delegación en Desfile de la Hispanidad 2022

El equipo de Telemetro.com contactó al músico, cantante y presentador panameño, Chakatín, quien tuvo el honor de ser parte de esta gran celebración y nos brindó algunos detalles.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Edwar Castillo (Chakatin) (@chakatinoficial)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Edwar Castillo (Chakatin) (@chakatinoficial)

Panamá llevó diferentes delegaciones a este importante evento: de Río Abajo, de Colón, Herrera, Los Santos, delegación de Chakatín y el Juncal de La Arena de Chitré de Germán Ruiz, así como también la de Cheapper Panamá, Colegio Bilingue de Vista Alegre de Arraiján, Las Damas de la Pollera; entre muchas otras.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CHEAPER PANAMA OFICIAL (@cheaper_panama_oficial)

Un despliegue maravilloso de hermosas mujeres empolleradas, vistió de gala a la Quinta Avenida de Manhattan y sin duda, enamoró a los miles de asistentes al tradicional desfile.

Embed

"La emoción no me cabe en el pecho, me siento feliz, es algo muy grande para mí, estar en este momento, que me hayan llamado de la Hispanidad de Nueva York para recibir este premio y formar parte de esa premiación, no tengo palabras honestamente, me ha costado mucho, todavía el viernes, un día antes del desafile, estaba sin visa y si no hubiera sido por algunos contactos, no hubiera podido obtener la visa. Tuve que comprar un boleto aéreo demasiado elevado, gasté más de 1800 dólares para poder representar a Panamá, sin apoyo de nadie pero con una sola meta, levantar la bandera, mi voz, el nombre de nuestro pequeño país, creo que esa es la mayor gratificación, recibir el cariño de la gente también que estaba allá, muchos panameños, allá me vieron, me pidieron Pirámide, me hablaban de sueños, dicen que ven mucho Tu Mañana, A lo Panameño, eso para mí es el mejor premio que hay…simplemente quiero decir gracias", expresó Chakatín.