¡Adiós al fútbol! Marcelo, el histórico lateral brasileño, anuncia su retiro

El zurdo pone fin a su trayectoria tres meses después de haber rescindido anticipadamente su contrato con el Fluminense de Rio de Janeiro, el club en el que debutó en 2005 y al que regresó en marzo de 2023.

Se anunció su partida a comienzos de noviembre luego de un desencuentro público con el técnico del tricolor carioca, el exseleccionador brasileño Mano Menezes. Para la época, el ahora exdefensor había perdido protagonismo.

Desde entonces no estaba claro si continuaría jugando y alimentando su impresionante palmarés, que incluye 25 títulos con el Real Madrid, entre ellos cinco Ligas de Campeones (2014, 2016, 2017, 2018, 2022), y la única Copa Libertadores de la historia del 'Flu' (2023).

El lateral izquierdo también tuvo éxitos con la 'Canarinha', con cuya selección principal anotó seis goles y disputó 58 partidos, incluidos juegos de la clasificatoria sudamericana, de Copas América y de los mundiales de 2014 y 2018.

Aunque se colgó dos medallas olímpicas (plata en Londres-2012 y bronce en Pekín-2008) y ganó la Copa Confederaciones de 2013, se le recuerda también por haber estado en el campo en la humillante derrota 7-1 frente a Alemania en las semifinales del Mundial de Brasil-2014.

Vistió por última vez la casaca de los pentacampeones del mundo en Rusia-2018, donde la Canarinha cayó 2-1 contra Bélgica en cuartos de final.

Ante el anuncio de Marcelo sobre su retirada como jugador de fútbol profesional, el Real Madrid C. F. se pronunció a través de un comunicado en el resaltan su agradecimiento y su cariño.

Marcelo forma parte de la historia del Real Madrid y es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial Marcelo forma parte de la historia del Real Madrid y es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial

En el mismo enfatizan como su llegada al Real Madrid en 2006, con 18 años, logró convertirse en un jugador fundamental en una de las etapas más exitosas en los 122 años de la historia.

"Durante las dieciséis temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta y nuestro escudo, ha conseguido 25 títulos en 546 partidos: 5 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España", dice el comunicado

Embed - Real Madrid C.F. on Instagram: "COMUNICADO OFICIAL: RETIRADA DE MARCELO Ante el anuncio de @MarceloTwelve sobre su retirada como jugador de fútbol profesional, el Real Madrid C. F. quiere expresarle su agradecimiento y su cariño. Marcelo forma parte de la historia del Real Madrid y es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial. Llegó al Real Madrid en 2006, con 18 años, y ha sido un jugador fundamental en una de las etapas más exitosas en los 122 años de nuestra historia. Durante las dieciséis temporadas en las que ha defendido nuestra camiseta y nuestro escudo, ha conseguido 25 títulos en 546 partidos: 5 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España. Comunicado completo: Link en la bio. - Following Marcelo's announcement that he is retiring as a professional football player, Real Madrid C. F. would like to express its gratitude and affection to him. Marcelo belongs to the history of Real Madrid and is one of the great legends of the club and of world football. Marcelo joined Real Madrid in 2006, at the age of 18, and was an essential player in one of the most successful periods in the 122 years of the club's history. During the 16 seasons in which he has represented the club and its crest, he won 25 trophies in 546 games: 5 European Cups, 4 Club World Cups, 3 Uefa Super Cups, 6 LaLiga titles, 2 Copa del Rey trophies and 5 Spanish Super Cups. Full announcement: Link in bio #RealMadrid"