Boxeo: David Benavidez habla sobre su próximo enfrentamiento con Caleb Plant

“Para ser claros, no me importa Canelo. Esta pelea, (para) mí, es 100% personal con Caleb Plant. Tengo muchas ganas de entrar allí y darle una paliza. Ese es mi plan. No me importa ninguna decisión, no me importa nada. Mi plan es ir allí y hacer lo que sé que puedo hacerle a Caleb Plant, y eso será darle una paliza peor que Canelo". “Para ser claros, no me importa Canelo. Esta pelea, (para) mí, es 100% personal con Caleb Plant. Tengo muchas ganas de entrar allí y darle una paliza. Ese es mi plan. No me importa ninguna decisión, no me importa nada. Mi plan es ir allí y hacer lo que sé que puedo hacerle a Caleb Plant, y eso será darle una paliza peor que Canelo".

“No sé si escucharon, pero el WBC lo hizo obligatorio para quien gane esta pelea entre Caleb y yo, tiene que pelear contra Canelo. Así que nunca me preocupo por la pelea después, siempre estoy más concentrado en la pelea que tengo ahora". “No sé si escucharon, pero el WBC lo hizo obligatorio para quien gane esta pelea entre Caleb y yo, tiene que pelear contra Canelo. Así que nunca me preocupo por la pelea después, siempre estoy más concentrado en la pelea que tengo ahora".

“Mentalmente estoy muy motivado. Estoy muy emocionado. Siento que estoy entrando en el segundo capítulo de mi carrera. El primero fue ganar el cinturón y todo eso, el segundo es pelear en PPV y pelear lo mejor de lo mejor, así que estoy listo. Estoy listo para lo que venga”. “Mentalmente estoy muy motivado. Estoy muy emocionado. Siento que estoy entrando en el segundo capítulo de mi carrera. El primero fue ganar el cinturón y todo eso, el segundo es pelear en PPV y pelear lo mejor de lo mejor, así que estoy listo. Estoy listo para lo que venga”.

Sobre lo difícil que será para él pelear de manera disciplinada considerando que tiene emociones personales mezcladas

“Quiero decir, no es (difícil) porque no es así como peleo. No voy a poner todo en una sola ronda. Ese no es mi estilo... He estado aquí por un tiempo, así que sé cómo controlarme. Así que eso no es un problema. Pero lo que realmente va a pasar es que yo siga el plan de juego, y solo porque diga que lo voy a castigar, que lo voy a golpear, no significa que no voy a ser inteligente con eso. Si miras todas mis otras peleas, eso es lo que le hago a todos los demás, así que sé cómo controlarlo, sé cómo contener a esa bestia". “Quiero decir, no es (difícil) porque no es así como peleo. No voy a poner todo en una sola ronda. Ese no es mi estilo... He estado aquí por un tiempo, así que sé cómo controlarme. Así que eso no es un problema. Pero lo que realmente va a pasar es que yo siga el plan de juego, y solo porque diga que lo voy a castigar, que lo voy a golpear, no significa que no voy a ser inteligente con eso. Si miras todas mis otras peleas, eso es lo que le hago a todos los demás, así que sé cómo controlarlo, sé cómo contener a esa bestia".

“Cuando digo ‘Voy a sacar esta mierda de Caleb Plant’, eso significa que este campo de entrenamiento será una locura. Voy a trabajar extremadamente duro todos los días en este campo de entrenamiento para saber que mi cuerpo está en condiciones de lanzar tanto, si tengo que lanzar 1000 golpes en esta pelea, eso es lo que voy a hacer”. “Cuando digo ‘Voy a sacar esta mierda de Caleb Plant’, eso significa que este campo de entrenamiento será una locura. Voy a trabajar extremadamente duro todos los días en este campo de entrenamiento para saber que mi cuerpo está en condiciones de lanzar tanto, si tengo que lanzar 1000 golpes en esta pelea, eso es lo que voy a hacer”.