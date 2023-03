El Dibu Martínez dona los guantes que usó en el Mundial de Qatar

View this post on Instagram

"Me dijeron la opción de donarlos (los guantes del mundial), no lo dudé". "No sólo es fútbol y levantar la copa de un mundial (...) Ojalá que se recauda y hagamos más cosas para que juntemos más y no sea una vez", dijo.

"Estos guantes son especiales, que lo pudiera haber tenido acá en mi casa en un cuadro, pero yo creo que a los niños les ayuda muchísimo más que a mi tenerlos colgados", comentó el Dibu en vivo el día del evento, ante el emotivo gesto.

Hospital Pediatría Garrahan ha asistido a niños, niñas y adolescentes de 0 a 15 años por más de 36 años en Argentina.