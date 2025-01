Inter de Miami en Panamá vs el Sporting de San Miguelito: Precios de los boletos disponibles

Le podría interesar: Sporting de San Miguelito lanza camiseta de edición limitada para el partido contra el Inter Miami

Las áreas de barra norte, superior norte, inferior norte, barra sur, superior sur e inferior sur ya están agotadas. Las siguientes áreas aún cuentan con boletos disponibles:

¡Aprovecha la oportunidad para disfrutar del emocionante encuentro entre el Inter de Miami y el Sporting de San Miguelito!

Embed - Ticketplus Panama on Instagram: "¡Atención! Todas las áreas de Barra Norte, Superior Norte, Inferior Norte, Barra Sur, Superior Sur e Inferior Sur están SOLD OUT para el partido Inter Miami FC vs Sporting San Miguelito este 2 de febrero en el Estadio Rommel Fernández. Últimos boletos disponibles en las áreas restantes. ¡No te quedes fuera de este evento histórico! Compra tus entradas en: • Ticketpluspty.com • Panatickets.com • Sucursales del Banco Caja de Ahorros: Costa del Este, Bicentenario, Los Andes, Marbella, MetroMall, Albrook Mall, Westland Mall y Chitré. • Grand Deli Gourmet: Calle 50, Obarrio, Centennial y Costa del Este (con Visa o Mastercard). Producido por: NSN Showpro y Magic Dreams Patrocinador Oficial: Caja de Ahorros ¡Asegura tu lugar ahora!"