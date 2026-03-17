Juegos Suramericanos de la Juventud 2026: equipo de béisbol de Panamá inicia preparación

El béisbol panameño se prepara para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

La preselección nacional de béisbol inició oficialmente su preparación en el estadio Rod Carew de cara a su participación en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 (JSJ) que se realizarán en Panamá.

También te puede interesar: Panamá se prepara para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 9.25.48 AM El equipo comenzó entrenamientos con una lista de 35 jugadores. FEDEBEIS

Preparación de la novena nacional para los JSJ

El equipo dirigido por Adolfo Rivera comenzó su ciclo de entrenamientos con una lista de 35 jugadores nacidos en 2009 y 2010. Los peloteros trabajarán en sesiones de doble tanda y partidos de fogueo para definir el roster final que representará al país.

Entre los convocados destacan figuras como los lanzadores David Rodríguez e Idelmir Ibarra, y los receptores Jesús Arosemena y Luis Aranda, quienes buscan asegurar su lugar en la máxima cita deportiva juvenil de la región.

Embed - IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 on Instagram: "PLAY BALL! Así quedaron definidos los enfrentamientos del BÉISBOL de Panamá 2026 #AOtroNivel #Béisbol #Baseball" View this post on Instagram

Calendario oficial de Panamá para los Juegos Suramericanos de la Juventud

La competencia de béisbol, que forma parte integral de los Juegos Suramericanos de la Juventud, se desarrollará en el Estadio Juan Demóstenes Arosemena del 20 al 25 de abril. El calendario para Panamá ha quedado definido de la siguiente manera:

20 de abril: Debut contra Perú.

Debut contra Perú. 21 de abril: Encuentro ante Argentina.

Encuentro ante Argentina. 22 de abril: Choque frente a Colombia.

Choque frente a Colombia. 23 de abril: Duelo ante la selección de Curazao.

Duelo ante la selección de Curazao. 24 de abril: Cierre de la fase contra Brasil.

Este certamen internacional busca no solo el éxito deportivo, sino también fortalecer el desarrollo de las futuras estrellas del béisbol en el continente, consolidando a Panamá como una sede de alto nivel para estos Juegos Suramericanos de la Juventud.