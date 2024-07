Olimpiadas 2024: La icónica fotografía del surfista brasileño Gabriel Medina que ha dado la vuelta al mundo

"Le saqué cuatro fotos fuera del agua y ésta fue una de las cuatro. "Al principio pensé 'Esta foto está genial', pero luego las personas empezaron a hablar de ella... No era consciente de lo viral de la toma", sostuvo Jerome para AFP.

Gabriel Medina publicó varias fotos, incluyendo esta, en su perfil de Instagram junto con la cita bíblica Filipenses 4:13 "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". El brasileño logró la marca más alta hasta ahora en las Olimpiadas 2024, con una puntuación de 9.90.

Embed - Gabriel Medina on Instagram: "“Tudo posso naquele que me fortalece” Filipenses 4:13 “I can do everything through him who strengthens Filipenses 4:13"