Olympique de Marsella separa a Rabiot y Rowe tras altercado violento

El presidente del Olympique de Marsella , Pablo Longoria, calificó como un evento de gravedad y violencia extrema el enfrentamiento ocurrido el viernes entre los jugadores Adrien Rabiot y Jonathan Rowe, tras la derrota del club ante Rennes en la primera jornada del campeonato.

"Lo que pasó el viernes es un evento de una gravedad y una violencia extrema, algo inaudito. Tuvimos que tomar una decisión luego de un evento que superó los límites aceptables en un club de fútbol, como en cualquier otra organización", explicó Longoria en entrevista con AFP.

Marsella pone a Rabiot y Rowe en venta tras violento altercado

El altercado ocurrió en el vestuario después de que Marsella perdiera en tiempo añadido (90+1) contra Rennes, que jugó gran parte del partido con 10 jugadores.

El incidente que enfrentó el viernes a los jugadores de Olympique de Marsella Adrien Rabiot y a Jonathan Rowe tras la derrota en Rennes, y que llevó el martes al club a poner a ambos jugadores en venta, fue "un evento de una gravedad y una violencia extrema", explicó el miércoles…

Longoria señaló que, aunque él no estuvo presente, la información recibida por parte del staff deportivo y no deportivo confirmó que fue un evento inaudito, violento y agresivo que superó todos los límites.

“Roberto De Zerbi entrena desde hace 13 años, Medhi Benatia está en el fútbol de alto nivel desde los 22 años y yo empecé en el fútbol profesional hace 20 años. Nunca habíamos visto algo así en un vestuario”, añadió.

Consecuencias para los jugadores

El lunes, ambos jugadores fueron apartados temporalmente del primer equipo, y el martes el club anunció que están en la lista de transferibles. Mientras que Rowe ya parecía encaminado a una salida tras una temporada limitada, la decisión de vender a Rabiot, quien brilló en su primera campaña con Marsella, sorprendió a muchos.

“¿Creéis que estoy contento por tener que llegar a este tipo de situación con uno de los mejores jugadores de la pasada temporada? Sinceramente, sufrimos la situación. Somos víctimas de una pelea sin límite, completamente inaudita en el mundo del fútbol”, concluyó Longoria.

