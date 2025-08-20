Adidas y FEPABA presentó "Nuestra Roja sin Mangas", la nueva piel del baloncesto panameño

La colección incluye camisetas y pantalones cortos tanto masculino y femenino, como en versiones de local y visitante. La camiseta de local destaca por su color rojo intenso, símbolo de la identidad nacional, mientras que la de visitante presenta un diseño moderno en azul con blanco, evocando la pureza de nuestros mares.

Esta nueva línea representa más que una simple renovación estética: es una declaración de intenciones. La camiseta busca convertirse en un emblema de unidad y pasión por el deporte, llevando el ADN de FEPABA con un enfoque progresivo e impactante.

image

El diseño de la camiseta se inspira en la estética y la riqueza artesanal de la pollera, reinterpretando sus detalles con un enfoque contemporáneo. Patrones florales y geométricos, colores vibrantes y formas que evocan los tembleques se integran en una propuesta que celebra el talento y la tradición textil local, llevándolos a un nuevo contexto con respeto y admiración.

Una nueva era comienza para el baloncesto panameño. La camiseta FEPABA 2025 marca un punto de inflexión: una combinación de diseño audaz y profundo respeto por nuestras raíces culturales. En adidas, estamos orgullosos de acompañar este nuevo capítulo junto a la selección nacional. Declaró el Gerente General de adidas, Bruno Yoshida.

image

La nueva camiseta estará disponible en la tienda online de adidas - adidas.pa - y en exhibición física el 14 de agosto en el Parque Omar de 4 pm a 7 pm, y estará en tiendas desde el 15 de agosto. Podrás encontrarlas en: adidas performance Multiplaza, adidas performance Town Center, adidas performance Tocumen Terminal II, Sportline Multiplaza, Sportline Albrook, Sportline ECOM, Aurosport Albrook. El estreno en la cancha será el domingo, 16 de agosto. Además estará disponible en el Pop Up Store del Estadio Roberto Durán (17, 18 y 19 de agosto).

Esta no es solo la indumentaria de un equipo. Es la segunda piel de un país que no deja de luchar, de avanzar, de creer y de soñar. ¡Celebremos juntos la pasión por el baloncesto panameño! Sigue la conversación en redes sociales a través de @adidaspa y @fepabapma #NuestraRojaSinMangas