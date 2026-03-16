La delegación de Panamá tuvo una destacada participación en la Copa Nacional Interligas de Esgrima Bogotá 2026, donde logró conquistar un total de once medallas en la modalidad de espada .

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El desempeño de los atletas fue resaltado por el Comité Olímpico de Panamá, que destacó la actuación de los esgrimistas panameños en el torneo celebrado en Bogotá.

“Nuestros esgrimistas cumplieron una brillante actuación en la Copa Nacional Interligas Individual y Equipos Bogotá 2026”, señaló el organismo deportivo. “Nuestros esgrimistas cumplieron una brillante actuación en la Copa Nacional Interligas Individual y Equipos Bogotá 2026”, señaló el organismo deportivo.

Medallistas panameños

Las preseas obtenidas por la delegación nacional se distribuyeron en varias categorías de la modalidad de espada:

Espada masculina individual – Sub-9

Tomás Guenon

Espada masculina individual – Cadete (30 atletas)

Caleb Caldito

Juan José Gómez

Espada masculina individual – Sub-23 (17 atletas)

Caleb Caldito

Isaac Dorati

Juan José Gómez

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2033646461012086866?s=20&partner=&hide_thread=false Panamá destacó en la Copa Nacional Interligas de Esgrima Bogotá 2026, en la que logró alzarse con un total de once medallas en la modalidad de espada.



“Nuestros esgrimistas cumplieron una brillante actuación en la Copa Nacional Interligas Individual y Equipos Bogotá 2026… pic.twitter.com/Xn4Mc5l06h — Telemetro Reporta (@TReporta) March 16, 2026

Espada masculina individual – Senior (30 atletas)

José Quirós

Johan Achurra

Isaac Dorati

Espada masculina por equipos – Senior (8 equipos)

Panamá A

Arturo Dorati

Isaac Dorati

José Quirós

Panamá B

Johan Achurra

Caleb Caldito

Juan José Gómez

La participación en este evento forma parte del proceso competitivo de los esgrimistas panameños en torneos internacionales, donde buscan seguir acumulando experiencia y resultados de cara a futuras competencias del ciclo olímpico.