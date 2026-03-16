Panamá destacó en la Copa Nacional Interligas de Esgrima

La delegación de Panamá tuvo una destacada participación en la Copa Nacional Interligas de Esgrima Bogotá 2026, donde logró conquistar un total de once medallas en la modalidad de espada.
El desempeño de los atletas fue resaltado por el Comité Olímpico de Panamá, que destacó la actuación de los esgrimistas panameños en el torneo celebrado en Bogotá.
Medallistas panameños
Las preseas obtenidas por la delegación nacional se distribuyeron en varias categorías de la modalidad de espada:
Espada masculina individual – Sub-9
-
Tomás Guenon
Espada masculina individual – Cadete (30 atletas)
- Caleb Caldito
- Juan José Gómez
Espada masculina individual – Sub-23 (17 atletas)
- Caleb Caldito
- Isaac Dorati
- Juan José Gómez
Espada masculina individual – Senior (30 atletas)
- José Quirós
- Johan Achurra
- Isaac Dorati
Espada masculina por equipos – Senior (8 equipos)
Panamá A
- Arturo Dorati
- Isaac Dorati
- José Quirós
Panamá B
- Johan Achurra
- Caleb Caldito
- Juan José Gómez
La participación en este evento forma parte del proceso competitivo de los esgrimistas panameños en torneos internacionales, donde buscan seguir acumulando experiencia y resultados de cara a futuras competencias del ciclo olímpico.