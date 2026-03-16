Colombia Deportes -  16 de marzo de 2026 - 16:02

Panamá destacó en la Copa Nacional Interligas de Esgrima

Los atletas nacionales destacaron en las categorías individuales y por equipos, según informó el Comité Olímpico de Panamá.

Panamá destacó en la Copa Nacional Interligas de Esgrima

Panamá destacó en la Copa Nacional Interligas de Esgrima

@COlimpicoPanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La delegación de Panamá tuvo una destacada participación en la Copa Nacional Interligas de Esgrima Bogotá 2026, donde logró conquistar un total de once medallas en la modalidad de espada.

El desempeño de los atletas fue resaltado por el Comité Olímpico de Panamá, que destacó la actuación de los esgrimistas panameños en el torneo celebrado en Bogotá.

“Nuestros esgrimistas cumplieron una brillante actuación en la Copa Nacional Interligas Individual y Equipos Bogotá 2026”, señaló el organismo deportivo. “Nuestros esgrimistas cumplieron una brillante actuación en la Copa Nacional Interligas Individual y Equipos Bogotá 2026”, señaló el organismo deportivo.

Medallistas panameños

Las preseas obtenidas por la delegación nacional se distribuyeron en varias categorías de la modalidad de espada:

Espada masculina individual – Sub-9

  • Tomás Guenon

Espada masculina individual – Cadete (30 atletas)

  • Caleb Caldito
  • Juan José Gómez

Espada masculina individual – Sub-23 (17 atletas)

  • Caleb Caldito
  • Isaac Dorati
  • Juan José Gómez
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Espada masculina individual – Senior (30 atletas)

  • José Quirós
  • Johan Achurra
  • Isaac Dorati

Espada masculina por equipos – Senior (8 equipos)

Panamá A

  • Arturo Dorati
  • Isaac Dorati
  • José Quirós

Panamá B

  • Johan Achurra
  • Caleb Caldito
  • Juan José Gómez

La participación en este evento forma parte del proceso competitivo de los esgrimistas panameños en torneos internacionales, donde buscan seguir acumulando experiencia y resultados de cara a futuras competencias del ciclo olímpico.

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