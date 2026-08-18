Rodri explica su fichaje por el Barcelona y asegura que fue su primera opción

El centrocampista español Rodrigo Hernández 'Rodri', cuyo fichaje por el Barcelona hasta el 30 de junio de 2030 se hizo oficial este martes, aseguró que el equipo azulgrana "siempre" fue su "primera opción" cuando decidió dejar el Manchester City.

"El Barcelona es un grandísimo club, ha sido un referente por su filosofía de juego y los valores que representa. Tenía alguna otra opción más, pero el Barcelona era mi primera opción y así se lo hice entender a Joan Laporta y a la junta directiva", afirmó en la presentación oficial como nuevo jugador del club español.

Tras llegar el lunes a Barcelona, pasar este martes el reconocimiento médico en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, firmar su nuevo contrato y compartir una comida con directivos y ejecutivos del club, el centrocampista madrileño dio más detalles sobre su decisión de fichar por el Barça.

Agradecido con el City

En primer lugar, tuvo palabras de agradecimiento hacia el City, que, según subrayó, le ha dado "todo" y al que siempre estará "agradecido".

Rodri, que no confirmó directamente el interés del Real Madrid, aunque admitió que recibió propuestas de clubes "muy importantes", explicó que el motivo de su fichaje por el club azulgrana siempre fue deportivo.

"Junto a mi familia y mi gente tomamos la decisión que creemos que es la mejor. Los motivos los guardo para mí, pero yo siempre he dicho que mis motivos siempre son deportivos y por ahí van las cosas", desveló.

FUENTE: EFE