Saúl Canelo Álvarez: ¿Cuándo pelea contra Golovkin?

Sobre estar en peleas de alto nivel como esta de Golovkin

"Mira, tengo una mente muy fuerte. Estoy aquí por una razón, ¿verdad? Tomo eso como mi motivación y estoy preparado para la pelea".

https://twitter.com/Telemetro/status/1565093089349337089 El Manchester United cerrará la quinta jornada de la Premier League el próximo jueves 1 de septiembre. Conoce aquí cuándo y donde ver en vivo el juego.https://t.co/m55wjd14x7 — Telemetro (@Telemetro) August 31, 2022

Sobre llevar su desprecio personal con Golovkin al ring

"Eso lo dejamos en el ring, pero tienes que ser inteligente y hacerlo de la forma correcta, pero eso es una energía que se conserva".

Sobre cómo se siente pelear en las 168lb

"Yo pienso que las 168 es mi mejor peso. Me siento cómodo en las 168, siento que estoy en mi mejor momento y siento que este peso es perfecto para mí, mi cuerpo y mis habilidades".

Sobre retar al ganador entre Dmitry Bivol y Gilberto Ramírez

"Si "zurdo" (Ramírez) gana, no. No quisiera pelear con otros mexicanos, pero siento que "zurdo" tiene muchas oportunidades para ganar y quiero que el gane. Si el gana, veremos si se da la revancha con Bivol, no lo se".

Sobre restablecerse como el mejor boxeador del deporte

"Yo siento que soy el mejor. Yo siento que soy el mejor porque, como dije anteriormente, estoy en una posición en donde no necesito tomar riesgos. Yo pienso que para demostrar que eres el mejor tienes que arriesgarte ¿no? Salto a una división para tomar otro riesgo y soy el mejor boxeador del mundo, y no me importa porque me gustan los retos. Yo pienso que los mejores boxeadores necesitan desafiar retos".