Tini Stoessel y Rodrigo de Paul confirman su separación

Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación.

Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona q quiero y respeto mucho.

Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas.

Muchas gracias por el amor y el… — LaTripleT (@TiniStoessel) August 1, 2023

El romance entre ambas estrellas se dio en medio de especulaciones sobre Rodrigo de Paul y su ex pareja Camila Homs, por lo que no se tiene una fecha exacta, al menos no fue confirmado ni por Tini, ni tampoco por el futbolista.

Los rumores de la ruptura iniciaron hace dos semanas por parte de los fanáticos de la pareja argentina que siempre se caracterizaron por muestras de amor en sus publicaciones y las mismas fueron ausentes durante los últimos días.