Panamá fija meta para 2040: reducir, reciclar o sustituir el 58% del plástico que consume

Panamá se ha propuesto alcanzar un 58% de circularidad del plástico para el año 2040, un objetivo que busca reducir el impacto ambiental, impulsar la economía circular y fortalecer la economía naranja en un país que registra una de las tasas más altas de contaminación per cápita por este material en América Latina y el Caribe.

"Son 15 años que tenemos como país para incidir y lograr llegar al 2040 a una transición del 58% de circularidad", afirmó la coordinadora de la Plataforma de Acción Nacional para los Plásticos en Panamá (NPAP), Iris Barrios, en declaraciones a EFE.

La circularidad del plástico implica reducir el volumen que llega a las costas y reincorporar el material consumido al sistema mediante innovación, sustitución, rediseño y reciclaje.

Según la Hoja de Ruta de Acción para los Plásticos en Panamá, presentada por la ONG Ancon, la meta contempla que para 2040:

29% del plástico sea reducido.

del plástico sea reducido. 19% sustituido.

sustituido. 10% reciclado.

reciclado. 30% dispuesto adecuadamente.

dispuesto adecuadamente. 12% no sea gestionado correctamente.

Con una correcta disposición final de los residuos, Panamá podría evitar que 235,000 toneladas de plástico terminen como contaminación y reducir el consumo de 72,000 toneladas mediante la eliminación de productos innecesarios o el rediseño de formatos.

Se proyecta que un 10% del plástico en uso será reciclado en 2040, con una producción anual estimada de más de 92,000 toneladas de material reciclado.

“El objetivo es acelerar la transición para que Panamá pueda integrarse plenamente a la economía circular, que es clave para el futuro”, señaló el director ejecutivo de Ancon, Adrián Benedetti.

FUENTE: EFE