Andrew Garfield no tiene intención de volver a interpretar a SpiderMan

El actor Andrew Garfield no está por la labor de retomar su papel de SpiderMan de cara a futuras películas de la factoría Marvel, según se desprende de la amena conversación que ha mantenido con Marc Malkin en un programa especial de la revista Variety.



Aunque el intérprete es consciente de que no mucha gente le creerá después de haber desmentido en numerosas ocasiones que fuera a hacer una aparición estelar en la taquillera "No Way Home", protagonizada por Tom Holland, lo que finalmente sí ocurrió, lo cierto es que el artista asegura que esa participación era necesaria para cerrar la trilogía y, en su caso, su relación con el superhéroe arácnido.