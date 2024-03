Angelique Boyer cumple 20 años de carrera y así fue sorprendida

image.png

La publicación en Instagram estaba acompañada de un collage con varios de los personajes que ha interpretado la actriz durante estos 20 años de carrera, como Teresa o Vico, de Rebelde; también aparecían Leona, de El amor invencible; Ana Laura, de Tres veces Ana; o Monserrat, de Lo que la vida me robó.

"Mi cielo… que este 20 aniversario de carrera actoral sea un recordatorio de todas las vidas que has tocado y de todas las que aún llegarás a tocar. ¡Felicidades por 2 décadas de magníficos logros!"

A tan bello acto de amor y admiración, la actriz no dudo en responder: “Mi vida, si no me dicen no me entero. Que día tan bello que se llena de recuerdos en una infancia que sobre todo me llena de gratitud a los que me ayudaron a cumplir mis sueños”, afirmó.