Anuel no consigue amargarle a Karol G su triunfo en Coachella

Parece que a su antiguo novio no le hizo ninguna gracia escuchar ese tema sonando en el famoso festival californiano, porque unas horas más tarde recurrió a sus redes sociales para publicar una serie de mensajes en los que afirma que él no está "anclado en el pasado" y da a entender que la versión que Karol ofrece de su ruptura en 'Mamiii' no es del todo cierta.

"Ya no estamos en los tiempos de antes. Yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo", aseguró Anuel. "Y ya... Esa es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que sea que quieran pensar, y lo que sea que los estén haciendo pensar", añadió de forma misteriosa.

Mientras su antiguo novio se desahoga en la esfera virtual en estos términos, Karol ha seguido compartiendo fotos y vídeos de su concierto sin hacerle ningún caso ni seguirle el juego. La colombiana ha mostrado las heridas con las que acabó en los pies de tanto bailar y también ha agradecido el trabajo de las 150 personas, entre técnicos, músicos y estilistas, que le ayudaron a hacer realidad su visión, prometiendo que el próximo fin de semana volverá a dejar el pabellón muy alto.

"Todas las cosas hermosas que he visto aquí en Twitter con el apoyo que me dan por mi presentación en Coachella me tienen con las lágrimas que no paran y el corazón arrugadito", aseguró en Twitter tras bajarse del escenario.