Astrid Nicole se despide por todo lo alto de "The Voice of Finland"

Un diamante. Así han descrito a Astrid Nicole tras su presentación en la semifinal de " The Voice of Finland All Stars " en la cual interpretó el tema "I Have Nothing" de Whitney Houston.

La panameña, que lleva ya un tiempo radicada en Finlandía señaló que su coach el rockero Michael Monroe la alentó a dar el 100% de ella en cada presentación, "Me ha impulsado a destacar y lo logró" , expresó.

Por su parte, los jurados de The Voice of Finland All Stars" le comentaron a Astrid que la canción que había cantado era un desafío y ella logró cantarla por encima del promedio.

La cantante de música clásica, Tarja Turunen, le expresó unas palabras en español: "Eres increíble, que mujer, eres un diamante".

Sin embargo, Astrid Nicole le dijo adiós al programa en la Semifinal, y felicitó a su compañero Andrea Brosio, quien logró pasar a la final y se alzó como el ganador de la temporada "The Voice of Finland All Stars"

Astrid Nicole, sin duda dejó en el nombre de Panamá por todo lo alto. ¡Felicidades!