Astrid Nicole señala limitaciones en Panamá para aprender música

"Cuando vayas a hacer una cosa, trata de hacerlo bien", destacó Astrid, un consejo que le brindó su padre. Se dedica a estudiar música, a tratar de aprender lo que pueda de música y tratar de aprovechar las oportunidades. Ir de Los Andes #2 a escenarios importantes de Finlandia, cuenta que todos le valoran su talento y se siente bienvenida a un país extraño. Resalta el apoyo de su familia que siempre estuvo pendiente de ella y cómo iban a seguir adelante.

Música en Panamá

"Creo que a Panamá le falta mucha cultura musical, porque como joven quería estudiar música y no hay opciones para hacerlo. La Universidad de Panamá solamente enseñan música clásica, guitarra con el flamenco, pero no hay nada para la música pop, la música actual; no hay nada que inspiren a los jóvenes a estudiar música; faltan oportunidades", opinó Astrid Nicole sobre la música en Panamá.

Astrid señala que los artistas se deben concentrar en ellos mismos, evolucionar, estudiar y les recomendó que si no pueden hacerlo en Panamá, lo hagan en otro lugar. "Depende lo que quieras hacer con tu trayecto es lo que quieres seguir".