Bad Bunny ya tiene su propio día

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny , se ha consolidado como uno de los grandes artistas del momento, por ello, no es de extrañar que el cantante puertorriqueño recibiera una distinción en Boston, capital del estado de Massachusetts, con la instauración de su día oficial, a celebrarse el18 de agosto.

"La ciudad se enorgullece de honrar a quienes, a través de la dedicación y la excelencia, contribuyen de manera significativa al bienestar de la comunidad latina", expresó.

La funcionaria también indicó que el cantante ha revolucionado la expresión artística, redefinido las normas de género y ha roto otras barreras a través de su música, "llegando a millones de personas en América Latina a través de la música, el arte y, lo que es más importante, a través de la inclusión", añadió.

El intérprete de sencillos como 'Efecto', 'Titi me preguntó' y 'Me porto bonito' no ha dado ninguna declaración o agradecimiento sobre la reciente distinción.