Beyoncé muestra su rutina capilar y sus fanáticos reaccionan

En el video que compartió en su cuenta de Instagram, se puede ver a la intérprete de Halo lavándose el cabello, secándolo, planchándolo y finalmente rizándolo en el que se le ve impecable.

Beyonce reveló algunos secretos de belleza con sus seguidores y lo difícil que ha sido mantener rubio natural por 25 años.

"Para mí, la alegría proviene de darme prioridad a mí misma y a mi cabello. Es muy importante que dedique tiempo a los sagrados rituales del cuidado personal" dijo la cantante.

Embed - Beyonce on Instagram: "It has been such a special experience seeing all of your #cecredwashday rituals all over my timeline… I just had to join in with something I had in the archives Being disruptive and challenging everything people feel should be the process has always been exciting to me. My hair and music seemed to do that a lot over the years… Maintaining 25 years of blonde on natural hair through all the experimenting I do has played a huge part in developing @cecred’s products. It’s the hardest to keep color-treated hair healthy and strong, but @cecred is here. All quality, with NO shortcuts. Congratulations to the entire CÉCRED team for contributing to developing award-winning products. Happy #cecredwashday! You are CÉCRED."