Boza estrena Remix de "Ella" con: Lunay, Lenny Tavárez, Beéle y Juhn El All Star

Boza había mencionado que "Ella", era canción de una persona que conoció, que hablaban de ella, había muchos rumores. Boza cuenta que: "Hoy en día es mi amistad, conocí a la persona, me di de cuenta que era todo lo contrario a lo que los demás decían; es muy chévere, una muchacha trabajadora, echada para adelante; yo me inspiro mucho en lo que sucede en mi alrededor, lo que veo, lo que vivo, lo que siento".

Próximamente lanzará el remix de "Hecha Pa' Mi" junto a los colombianos Carlos Vives, Manuel Turizo y Beéle; y el puertorriqueño Zion. "Me paré al balcón y estaba hablando con mi nena y me hacía tan bien escuchar a mi novia, me sacaba de ese estrés de lo que estaba sucediendo al nivel del mundo y lo primero que se me ocurrió fue" En un mundo de guerra, sólo tú me das paz" y de esa frase salió la canción Hecha Pa' Mi", señaló Boza sobre como nació su éxito mundial.