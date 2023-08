Britney Spears se muestra desnuda nuevamente en redes sociales

Un video grabado en modo selfie y claramente editado se publicó este domingo en la cuenta de Britney Spears con la opción de comentarios bloqueada y solo con emoji de sostenes. Además, de estar musicalizado con la tema I put spell on you (Te Hechicé) de Annie Lennox.

Esta no es la primera vez que Britney Spears se muestra con poco ropa en redes sociales, sin embargo sí es la primera vez que lo hace luego que se confirmar su separación de Sam Asghari, con quien estuvo casada por 14 meses.

En relación a la ruptura hay varias hipótesis, por un lado se habla de infidelidad y por otro de maltrato físico. Hasta el momento se desconocen las verdades causas de divorcio de Britney Spears y Sam Asghari, quien tomó más protagonismo en la vida de la cantante, luego de la decisión judicial que le quitó a Jamie Spears la tutela sobre ella.

A través de su cuenta de Instagram, Britney Spears publicó uno de sus habituales video bailando en bikini dijo lo siguiente: "Como todo el mundo sabe, Hesham y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien así que estoy un poco sorprendido pero... ¡¡¡No estoy aquí para explicar por qué, porque honestamente no es asunto de nadie!!! ¡Pero, no podía soportar más el dolor, honestamente! ¡¡¡De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes que me derriten el corazón de amigos y les agradezco!!!"