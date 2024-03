Call of Duty Warzone ya está disponible para móvil.

Activision Publishing inc. lanzó hoy Call of Duty disponible para descargar gratuitamente en celulares y tablets, tanto de iOS como en Android. En el nuevo juego, prepárate para el lanzamiento con dos mapas Battle Royale a gran escala, una selección de mapas y modos multijugador clásicos, amplia personalización de controles móviles y opciones de accesibilidad para jugar a tu manera, y progresión compartida compatible en las versiones de consola y PC de Call of Duty: Warzone y Call of Duty: Modern Warfare III para que puedas subir de nivel tus armas y XP sin importar dónde estés.