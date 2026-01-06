Catherine Zeta-Jones junto a su esposo Michael Douglas disfrutan de las playas bocatoreñas

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) destacó la visita de la actriz Catherine Zeta-Jones , una de las figuras más icónicas del cine y protagonista de la exitosa serie Merlina de Netflix, quien disfrutó de las paradisiacas del Caribe panameño junto a su esposo, el también actor Michael Douglas, en un recorrido por Bocas del Toro.

A través de sus redes sociales oficiales, la ATP destacó que la visita de la intérprete de Morticia Addams, quien lucia fabulosa con gafas de sol y un atuendo de estilo tropical.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Esta visita refuerza la imagen de Panamá como un destino atractivo para el turismo internacional, capaz de seducir a celebridades de alto perfil gracias a su belleza natural, exclusividad y proyección global.

También te puede interesar: Dove Cameron anuncia su compromiso con Damiano David: detalles del anuncio y su historia de amor

Embed - Autoridad de Turismo de Panamá on Instagram: "El Caribe Panameño de Bocas del Toro tuvo el honor de recibir la increíble visita de los reconocidos actores Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, una experiencia que reafirma el posicionamiento de nuestro destino como un referente de clase mundial @michaelkirkdouglas @catherinezetajones" View this post on Instagram

Bocas del Toro joya de Panamá

Bocas del Toro es uno de los destinos más emblemáticos del Caribe panameño, reconocido por sus playas, biodiversidad y oferta turística, factores que lo han convertido en una parada frecuente para visitantes de alto perfil.

La entidad destacó que este tipo de visitas contribuyen a la proyección global de Panamá, fortaleciendo su imagen como un país atractivo para el turismo sostenible y experiencias exclusivas.