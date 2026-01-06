Catherine Zeta-Jones junto a su esposo Michael Douglas disfrutan de las playas bocatoreñas

La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) destacó la visita de la actriz Catherine Zeta-Jones, una de las figuras más icónicas del cine y protagonista de la exitosa serie Merlina de Netflix, quien disfrutó de las paradisiacas del Caribe panameño junto a su esposo, el también actor Michael Douglas, en un recorrido por Bocas del Toro.
Esta visita refuerza la imagen de Panamá como un destino atractivo para el turismo internacional, capaz de seducir a celebridades de alto perfil gracias a su belleza natural, exclusividad y proyección global.
Bocas del Toro joya de Panamá
Bocas del Toro es uno de los destinos más emblemáticos del Caribe panameño, reconocido por sus playas, biodiversidad y oferta turística, factores que lo han convertido en una parada frecuente para visitantes de alto perfil.
La entidad destacó que este tipo de visitas contribuyen a la proyección global de Panamá, fortaleciendo su imagen como un país atractivo para el turismo sostenible y experiencias exclusivas.